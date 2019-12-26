Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане

Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.
Россияне прилетели в Доминикану в среду, 25 декабря, и должны были проживать в отеле Barcelo Bavaro. Некоторые туристы согласились повторно оплатить первую ночь проживания в отеле, передает ТАСС.
«Представителей турпоператора вчера тут не было. Пока ситуация не изменилась. В 9.30 утра местного времени (16.30 мск) мы встречаемся с отельным гидом. Надеюсь, к этому времени отель получит деньги», – сообщил один из пострадавших.
Туроператор Coral Travel подтвердил наличие проблем с заселением группы россиян в отель в Доминикане. В компании сообщили, что произошла задержка перевода платежа банком.
«Оплата согласно договорам была произведена вовремя, однако в отель не поступила в связи с задержкой перевода платежа банком-корреспондентом. В данный момент этот вопрос решен. Вопрос по компенсациям с каждым туристом будет решен в индивидуальном порядке», – сообщили в пресс-службе организации, под управлением которой также находится сеть турагентств Sunmar.
Ранее российских туристов отказались заселять в турецком отеле в Аланье, хотя они заранее забронировали и оплатили номера.
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