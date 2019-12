Как назвать стартап?

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. От названия очень многое зависит.

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. От названия очень многое зависит.



Название проекта, не должно на 100% отражать замысел будущего стартапа, так как в процессе тестирования MVP, направление деятельности может измениться на 180 градусов. Например, вы придумали софт для узкой ниши беременных женщин и назвали его: Я беременна. Но, в процессе тестирования, вы поняли, что ваш софт могут использовать все женщины. Но узкое название «Я беременна» исключает возможность для какого-либо манёвра. Деваться уже некуда, нужно делать ребрендинг, а это значит, что предыдущие затраты на маркетинг были выброшены в трубу. Поэтому название лучше придумывать нейтральное, которое могло бы подойти к максимально широкому направлению деятельности.

На мой взгляд название должно отталкиваться от домена. Вы конечно можете назвать проект Зелёный лес, а потом под это название придумывать домен, типа zeleniyles.com. Но, если вы планируете делать международный проект, то такой домен вряд ли смогут прочитать и понять в англоязычной аудитории.

Поэтому домен должен состоять из сочетания английских слов. Тогда домен компании Зелёный лес может выглядеть так: Greenforest.com, это лучше, но скорее всего такой домен уже занят.

Самый частый применяемый мной способом создания названия — это сочетание двух англоязычных коротких слов. Для этого я создаю XL файлик и в одной колонке пишу максимальное количество коротких англоязычных слов, типа: Go, As….. А во вторую колонку выписываю максимально короткие слова уже близкой тематики, например: Green, forest… И потом начинаю комбинировать сочетания из первой колонки и второй: GoGreen.com, AsGreen.com, AsForest.com. Проверяю название строго по зоне com, так как она на мой взгляд главная. Если домен свободен в зоне com, то проверяю уже зоне ru и других зонах, где планирую развиваться. Как правило через 2-3 часа удаётся найти нужное сочетание. В итоге получаем короткое название понятное почти всем людям на планете Земля.

Если домен и название не отталкиваются от каких-то слов, а являются просто сочетанием букв, то это сочетание должно хорошо произноситься на английском. Например, вы купили или зарегистрировали домен y8sa.com, он короткий, но при этом выглядит криво и плохо читается. Такой вариант соответственно не подходит. Даже, если сочетание букв ничего не значит, оно должно быть звучным и красивым. В последствии название станет нарицательным и люди не будут думать, что значит конкретное слово, например, тот же Yandex. Что означает это слово? Никто об этом уже не думает, слово стало нарицательным и у всех вызывает вполне конкретные ассоциации с поисковиком.

Финальный этап проверки — нужно полученное название вбить в поиск гугла/яндекса и посмотреть, нет ли какой-то крупной фирмы в профильном направлении с таким же названием. Если нет, то всё отлично, путь свободен. Далее регистрируем домен в максимальном количестве доменных зон. Если бюджет ограничен, то 2-5 основных зон на первом шаге будет достаточно. Если бюджет не ограничен, и вы планируете развиться в транснациональную супер корпорацию, то занимайте все доменные зоны, какие есть.

© Денис Дмитревский

https://www.facebook.com/dendmitr

Источник: https://t.me/dedmix Telegram канал о стартапах и инвестициях

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на рестайлинговый образец кроссовера ASX. Судя по указанным спецификациям, сюрпризов по технике не будет — россиян ждут проверенные временем атмосферные агрегаты и CVT. Кроссовер прошел обязательную процедуру сертификации для российского рынка, по итогам которой и оформлен документ. Указаны в нем все те же два двигателя – […]