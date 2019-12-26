Астрономы определили условия появления ледяного слоя в районе южного полюса Марса. Он сформировался из-за разницы температур таяния воды и углекислоты.
Астрономы изучали лунки, которые образовались в районе южного полюса Красной планеты с целью выяснить причину образования отложений замерзшего углекислого газа. Интересно, что эти скопления не полностью улетучиваются с поверхности Марса с наступлением лета и присутствуют только на этой территории. Исследования показали, что отложения углекислого газа сформировались на этом месте 550 тысяч лет.
Полюса Марса и Земли покрыты ледяными шапками, но они значительно отличаются как по размеру, так и по устройству. Объем льда на Красной планете сопоставим с ее атмосферой. По своей структуре лунки напоминают слоеный пирог, где застывший элемент H2O соприкасается с CO2.
Главным вопросом для ученых на сегодняшний день является причина пропажи запасов воды с поверхности этого космического тела. Значительная часть этого элемента находится как раз на Южном полюсе под плотной коркой замёрзшей углекислоты. Ученые предполагают, что это произошло из-за испарения газов. Этот процесс длится до сих пор, поэтому существует версия о том, что однажды эти ледяные слои полностью исчезнут.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на рестайлинговый образец кроссовера ASX. Судя по указанным спецификациям, сюрпризов по технике не будет — россиян ждут проверенные временем атмосферные агрегаты и CVT. Кроссовер прошел обязательную процедуру сертификации для российского рынка, по итогам которой и оформлен документ. Указаны в нем все те же два двигателя – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рособоронэкспорт назвал сумму зарубежных поставок винтовок Т-5000 / 17 декабря
- Автоновости: Кроссовер Chery Tiggo 4 получил полезную для эксплуатации в России новую систему / 29 ноября
- Сергея Суровцева арестовали на 2 месяца за толчок силовика ограждением во время протестов в Москве / 29 ноября
- Путин утверждает, что «автором украинской идентичности» был граф Потоцкий / 19 декабря
- Устинова и Стефаншина заявили в ГПУ об угрозе «Бошку отобью» на комитете Рады / 28 ноября
- ВАДА заподозрило 66 российских легкоатлетов в нарушении правил / 10 декабря
- Focus — основатель Extinction Rebellion преуменьшил значимость холокоста ради пиара / 25 ноября
- Международные спортивные организации не захотели переносить соревнования из России / 11 декабря