Астрономы определили условия появления ледяного слоя в районе южного полюса Марса. Он сформировался из-за разницы температур таяния воды и углекислоты.

Астрономы изучали лунки, которые образовались в районе южного полюса Красной планеты с целью выяснить причину образования отложений замерзшего углекислого газа. Интересно, что эти скопления не полностью улетучиваются с поверхности Марса с наступлением лета и присутствуют только на этой территории. Исследования показали, что отложения углекислого газа сформировались на этом месте 550 тысяч лет.

Полюса Марса и Земли покрыты ледяными шапками, но они значительно отличаются как по размеру, так и по устройству. Объем льда на Красной планете сопоставим с ее атмосферой. По своей структуре лунки напоминают слоеный пирог, где застывший элемент H2O соприкасается с CO2.

Главным вопросом для ученых на сегодняшний день является причина пропажи запасов воды с поверхности этого космического тела. Значительная часть этого элемента находится как раз на Южном полюсе под плотной коркой замёрзшей углекислоты. Ученые предполагают, что это произошло из-за испарения газов. Этот процесс длится до сих пор, поэтому существует версия о том, что однажды эти ледяные слои полностью исчезнут.

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