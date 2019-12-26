Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович

Шоумен Гоген Солнцев готов снять штаны и показать в «Прямом эфире» следы побоев жены. Андрей Малахов пригласил на передачу скандально известных супругов.
После трехмесячного пребывания в реабилитационном центре Екатерина Терешкович появилась в программе известного телеведущего. Она сразу же заявила, что муж Гоген Солнцев настоял на пребывании в лечебном учреждении, несмотря на её категорические протесты. Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками. Этим она не только причиняла вред своему здоровью, но и создавала невыносимую для совместной жизни обстановку. Пожилая жена не контролировала свое поведение, устраивая бесконечные скандалы.
По словам Солнцева, супруга не прошла курс реабилитации полностью и представляет угрозу для его здоровья. Во время недавней встречи она нанесла ему побои, следы от которых он готов продемонстрировать зрителям, если они позволят ему снять штаны.
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