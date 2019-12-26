Мнение: Продажа электричества частниками, центры поддержки экспорта и российские автокомпоненты

1. Невнимательные оппозиционеры периодически спрашивают сами себя, что полезного для народа сделала Госдума за последние годы. Сами себе и отвечают — «ничего». Вот маленький, но очень важный пример закона, который исправляет по-настоящему неприятную дыру в нашем законодательстве. Россиянам, имеющим в собственности частные дома, разрешили продавать излишки электричества на сторону:

https://lenta.ru/news/2019/12/24/electric/

Представьте житейскую ситуацию: небольшой посёлок, нормального электричества в нём нет. Один из инициативных жителей решает проблему с энергией и раскидывает провода к соседям, чтобы у тех тоже было электричество. Соседи платят за потраченные киловатты, все довольны, всё хорошо.

Вскоре один из соседей перестаёт платить. Ему, понятно, отключают провод, так как кормить паразитов никто не хочет, и тогда недовольный паразит пишет заявление в прокуратуру, которая и нахлобучивает по полной инициативного жителя за… незаконную торговлю электричеством. Владелец электричества огребает проблем, отключает всех остальных соседей и зарекается в будущем даже длинной палкой касаться проблем посёлка.

Так вот, теперь эта важная, очень распространённая проблема решена. Продавать излишки электричества в небольших дозах, на несколько домов, можно будет абсолютно легально.

2. Читатели дополняют недавний пост о развитии экспорта:

Добрый день!

Вы как-то совсем вскользь пишете об увеличении экспорта в России. Существуют специальные программы поддержки малого экспорта. Мои друзья, которые занимаются изготовлением блокнотов, шкатулок из дерева и так далее, смогли оформить грант немного больше 100 тысяч рублей, который можно использовать для рекламы. Например, для продвижения на иностранной площадке, на которой они продают (https://etsy.com). Помощь оказывают специальные центры: если я правильно понял, это называется Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Благодаря этим центрам можно, например, перевести свой сайт на иностранный язык:

https://мойбизнес.рф/support/podderzhka-eksporta

3. Замысел Путина реализовался в полном объёме. Вслед за автопроизводителями в страну пришли также производители автокомпонентов:

https://www.drom.ru/info/misc/made-in-russia-73287.html

Сейчас в России работают более 370 компаний, выпускающих компоненты для легковых автомобилей. Около четверти из них — иностранные, созданные и функционирующие на зарубежные деньги. Они используют импортное оборудование, бóльшая часть менеджмента и технического руководства — экспаты, а основной персонал — россияне. Но почти 300 производителей — отечественные компании с той или иной долей иностранных вложений или вообще без них. Их появление в основном связано с требованиями о локализации продукции.

Большинство поставщиков иностранных автозаводов пришли в Россию вслед за ними и представляют собой подразделения крупных компаний. Чаще всего это Общества с ограниченной ответственностью, причем нередко с минимальным уставным капиталом в 10 000 рублей и оборотом в миллиарды. Но есть и ООО с миллионами в качестве уставного капитала, и акционерные общества. Зарубежные инвесторы привезли с собой значительную часть оборудования и свои подходы к менеджменту, логистике, контролю качества и т. п. Также вложили десятки миллионов в землю, возведение зданий, обучение персонала. Некоторые из них пошли дальше и используют российское сырье, но большинство просто изготавливают свою продукцию по обкатанной технологии.

Из-за того, что большинство создаваемых предприятий новые, у них самые продвинутые станки, проверенное ПО, отработанные схемы организации процесса и прочие ноу-хау. Отчасти этим объясняется стабильное качество и, как следствие, доверие закупщиков.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: 1. Невнимательные оппозиционеры периодически спрашивают сами себя, что полезного для народа сделала Госдума за последние годы. Сами себе и отвечают — «ничего». Вот маленький, но очень важный пример закона, который исправляет по-настоящему неприятную дыру в нашем законодательстве. Россиянам, имеющим в собственности частные дома, разрешили продавать излишки электричества на сторону: https://lenta.ru/news/2019/12/24/electric/ Представьте житейскую ситуацию: небольшой посёлок, […]