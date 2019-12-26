Водитель погиб на месте: поезд сбил легковушку в Башкирии

В Башкирии грузовой поезд снес легковой автомобиль, который пересекал железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Авария произошла 25 декабря рядом с селом Ассы, сообщает ToDayNews Ufa.
От полученных травм водитель машины скончался на месте. Движение составов в районе аварии было на время остановлено. В настоящее время в деталях случившегося разбираются сотрудники дорожной полиции.
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