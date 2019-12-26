В число лучших работодателей России вошли «Росатом», Coca-Cola, СИБУР, «Мегафон» и QBF

Как правило, топ лучших по версии HeadHunter выходит в начале весны и фиксирует итоги завершившегося года. В предстоящем марте будет опубликовано юбилейное, двадцатое исследование работодателей страны. Так что пока рассмотрим результаты предыдущих двух рейтингов.

Традиционно на первых местах располагаются госкорпорации, международные компании и крупнейшие отечественные частные фирмы. «Росатом», «Норникель», «Газпром нефть», Coca-Cola – вот примеры работодателей с верхних этажей рейтинга. Вряд ли кто-то сможет подвергнуть справедливость их лидерства, подкреплённого мощными кадровыми службами, выстроенной системой социальных гарантий для работников и развитыми корпоративными стандартами.

Однако есть в рейтинге от HeadHunter и отдельная, весьма любопытная категория участников. Это компании, недавно начавшие борьбу в заочном конкурсе на лучшего работодателя и уже показавшие в нем завидную динамику. Например, в последнем рейтинге фирма Bosch сразу попала на седьмое место, а «Лаборатория Касперского» – на девятое. Но они «новички» рейтинга, и, как показывает опыт некоторых участников, им не так просто будет удержаться наверху.

В этой связи, пожалуй, более интересна история финансовой группы QBF. В премьерном для себя списке компания располагалась на 92-й позиции, а в текущем году взобралась почти на тридцать строчек вверх, на 64-ю. То есть из сотни лучших работодателей этот участник рейтинга сразу переместился в топ-65. Параллельно были улучшены позиции группы в номинации «Финансы и страхование»: в рейтинге-2018 QBF была в ней четвертой, а теперь стала второй и единственной среди наиболее привлекательных работодателе из всех инвестиционных компаний страны.

Глава отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед так комментирует успех группы: «Мы нацелены на прогресс наших сотрудников и всячески поддерживаем развитие их карьеры. В QBF специалисты трудятся в комфортных условиях и у них нет каких-то неразрешимых противоречий с работодателем». «Отсюда – повышенный уровень лояльности, который, видимо, и помог нам в этом году улучшить результат. Ведь при составлении рейтинга HeadHunter, в частности, ориентируется на мнение сотрудников. Приятно сознавать, что сотрудники нашей группы весьма положительно оценивают своего работодателя», – отмечает менеджер.

Кроме того, по мнению Светланы Белодед, для сотрудников QBF имеют значение и другие факторы. «Наш коллектив уместно назвать словом «команда», где каждый готов поддержать каждого, то есть это действительно дружное сообщество. Следующий момент: наличие высококлассного менеджмента, который ставит точные задачи и объективно оценивает достижения сотрудников. Персонал понимает, куда движется группа, все смотрят в одну сторону, и это также является отличительным признаком хорошего работодателя», – говорит HR-специалист.

Кроме QBF хорошей динамикой в «хит-параде» HeadHunter отличились Tele2, ITC-Electronics, «Галс-Девелопмент», «Мегафон», «Этажи» и другие соискатели звания лучшего работодателя. Посмотрим, как сложатся у них дела в следующем году.

В заключение надо сказать, что рейтинг HeadHunter показывает объективную картину взаимоотношений компании и персонала, поскольку учитывает все их аспекты. Помимо отзывов сотрудников это оценка соискателей и заключение об эффективности работы HR-департамента, которая дается согласно рекомендациям консультантов PricewaterhouseCoopers.

Дарья Харитонова

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