Судебные приставы опровергли сообщения о задержании Навального

Следственные действия в московском офисе «Фонда борьбы с коррупцией» прошли в рамках уголовного дела, никто не задержан, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«Управлением ФССП РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией. При проведении следственных действий задержания не осуществлялись», – сообщили в ФССП, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что в офисе НКО в Москве проходят обыски, при этом сообщалось, что якобы задержан Алексей Навальный. Позже сам Навальный уточнил, что задержанных нет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. Невнимательные оппозиционеры периодически спрашивают сами себя, что полезного для народа сделала Госдума за последние годы. Сами себе и отвечают — «ничего». Вот маленький, но очень важный пример закона, который исправляет по-настоящему неприятную дыру в нашем законодательстве. Россиянам, имеющим в собственности частные дома, разрешили продавать излишки электричества на сторону: https://lenta.ru/news/2019/12/24/electric/ Представьте житейскую ситуацию: небольшой посёлок, […]