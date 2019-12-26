Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным

26.12.2019, 13:58, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что 31 декабря в этом году не сделали выходным, потому что для принятия подобных решений нужны более длительные сроки.

«Нет, просто есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне», – передает РИА «Новости» ответ Голиковой на вопрос, была ли идея попросить правительство сделать 31 декабря выходным.

Она отметила, что и сама работает 31 декабря, как и все члены кабмина. «Даже если б он был выходным, мы бы все равно работали», – добавила Голикова с улыбкой.

Напомним, 19 декабря во время ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин допустил перенос какого-то выходного дня на последний день года, но призвал «спокойно проанализировать» ситуацию, чтобы не нанести такими мерами кому-нибудь ущерб, например, огородникам, которые пользуются длительными майскими выходными для сельхозработ.



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