Навальный: Задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса

26.12.2019, 13:57, Новости дня

Алексей Навальный сообщил, что его не задержали. «Задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)!, — написал он в Twitter.

«Коридоры где находятся офисы ФБК и @navalnylive блокированы черными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о задержании Навального.

В четверг днем силовики пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией. По словам Навального, обыск связан с отказом ФБК удалить из YouTube расследование «Он вам не Димон». ««Он вам не Димон» выпустили 2 марта 2017 года, а радость он приносит до сих пор. В офисы @fbk.info и @navalny.live снова пришел спецназ. Снова выпили двери. Снова все выносят. Официальная причина: отказ удалить с ютюба «Он вам не Димон». За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела — обыск. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье — заказчики этого рейда — сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. «Он вам не Димон» не будет удалён, не смотря ни на какое давление», — написал Навальный в Instagram.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Алексей Навальный сообщил, что его не задержали. «Задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)!, — написал он в Twitter. «Коридоры где находятся офисы ФБК и @navalnylive блокированы черными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир», — отметил он. Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о задержании Навального. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика