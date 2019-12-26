Обвинение запросило для фигурантов дела «Сети» от 6 до 18 лет колонии

На заседании в Пензенском областном суде прокурор потребовал приговорить фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет. Об этом сообщает 7×7.
Дмитрия Пчелинцева обвинение просит приговорить к 18 годам колонии строгого режима, а Илью Шакурского — к 16 годам. Обоих обвиняют в организации деятельности террористического сообщества.
Армана Сагынбаева прокурор попросил приговорить к шести годам колонии, Антона Чернова — к 14 годам, Василия Куксова — к девяти, Максима Иванкина и Максима Кулькова — к десяти годам каждого. Всем им вменяют участие в террористическом сообществе.
ФСБ возбудила уголовное дело о «террористическом сообществе «Сеть» в октябре 2017 года по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе). По этому делу задержали нескольких человек: Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Последнего задержали в Петербурге, всех остальных — в Пензе. Еще двум пензенцам — Максиму Иванкину и Михаилу Кулькову — удалось сбежать, их объявили в розыск. 6 июля 2018 года стало известно, что их задержали в Москве, отвезли в Пензу и арестовали. В январе 2018 года в Петербурге по тому же делу были задержаны Виктор Филинков и Игорь Шишкин. 11 апреля обвинения предъявили еще одному петербуржцу — Юлию Бояршинову.
Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты, многих объединяет увлечение спортивной стрельбой.
По словам фигурантов дела, при задержании им подбросили оружие, а затем пытали. О пытках подробно говорили Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. В сентябре Арман Сагынбаев сообщил, что дал признательные показания под пытками. О допросе с применением электрошокера рассказывал также Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Он уехал в Финляндию, как и жена Филинкова Александра, и получил там политическое убежище.
Пчелинцев и Шакурский заявляли, что сотрудники ФСБ пытали их током в подвале пензенского СИЗО. Шишкин не заявлял о пытках, однако врачи диагностировали у него перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины. Посетившие его в СИЗО члены ОНК зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Обвиняемый Юлий Бояршинов несколько месяцев провел в «пресс-хатах» СИЗО-6 Ленинградской области. Там его несколько раз избивали.
СК отказался возбуждать уголовные дела о пытках.
Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Игорь Шишкин уже получил 3,5 года колонии. Он полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На заседании в Пензенском областном суде прокурор потребовал приговорить фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет. Об этом сообщает 7×7. Дмитрия Пчелинцева обвинение просит приговорить к 18 годам колонии строгого режима, а Илью Шакурского — к 16 годам. Обоих обвиняют в организации деятельности террористического сообщества. Армана Сагынбаева прокурор попросил приговорить к шести годам колонии, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Куценко рассказал о планах стать президентом Украины / 22 декабря
- Никитюк примерила темный парик и спела песню из репертуара Варум / 6 декабря
- Во Франции во время рождественской мессы 21 человек отравился угарным газом / 25 декабря
- Придуман способ увеличить пенсии россиян / 16 декабря
- Экономика: Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии / 5 декабря
- Путин рассказал об обнаружении места захоронения его брата поисковиками / 10 декабря
- Музей «Сталинградская битва» пожаловался на обложку рэп-альбома с «Родиной-матерью» / 10 декабря
- В Петербурге молодые журналисты представили проекты на XIV медиафоруме «Диалог культур» / 26 ноября