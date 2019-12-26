Обвинение запросило для фигурантов дела «Сети» от 6 до 18 лет колонии

На заседании в Пензенском областном суде прокурор потребовал приговорить фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет. Об этом сообщает 7×7.

Дмитрия Пчелинцева обвинение просит приговорить к 18 годам колонии строгого режима, а Илью Шакурского — к 16 годам. Обоих обвиняют в организации деятельности террористического сообщества.

Армана Сагынбаева прокурор попросил приговорить к шести годам колонии, Антона Чернова — к 14 годам, Василия Куксова — к девяти, Максима Иванкина и Максима Кулькова — к десяти годам каждого. Всем им вменяют участие в террористическом сообществе.

ФСБ возбудила уголовное дело о «террористическом сообществе «Сеть» в октябре 2017 года по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе). По этому делу задержали нескольких человек: Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Последнего задержали в Петербурге, всех остальных — в Пензе. Еще двум пензенцам — Максиму Иванкину и Михаилу Кулькову — удалось сбежать, их объявили в розыск. 6 июля 2018 года стало известно, что их задержали в Москве, отвезли в Пензу и арестовали. В январе 2018 года в Петербурге по тому же делу были задержаны Виктор Филинков и Игорь Шишкин. 11 апреля обвинения предъявили еще одному петербуржцу — Юлию Бояршинову.

Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты, многих объединяет увлечение спортивной стрельбой.

По словам фигурантов дела, при задержании им подбросили оружие, а затем пытали. О пытках подробно говорили Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. В сентябре Арман Сагынбаев сообщил, что дал признательные показания под пытками. О допросе с применением электрошокера рассказывал также Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Он уехал в Финляндию, как и жена Филинкова Александра, и получил там политическое убежище.

Пчелинцев и Шакурский заявляли, что сотрудники ФСБ пытали их током в подвале пензенского СИЗО. Шишкин не заявлял о пытках, однако врачи диагностировали у него перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины. Посетившие его в СИЗО члены ОНК зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Обвиняемый Юлий Бояршинов несколько месяцев провел в «пресс-хатах» СИЗО-6 Ленинградской области. Там его несколько раз избивали.

СК отказался возбуждать уголовные дела о пытках.

Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Игорь Шишкин уже получил 3,5 года колонии. Он полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых.

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