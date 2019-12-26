В РФ появятся «заряженные» кроссоверы Audi SQ7 и SQ8

26.12.2019, 13:52, Новости дня

Немецкий автомобильный бренд Audi в скором времени стартует продажи модернизированных кроссоверов Audi Q7 и Q8.

Вместе с тем клиенты смогут выбрать данную модель с 4-литровыми моторами, отличающимися мощностью в различных вариантах комплектаций. Эксперты указали, что новинка получил те же моторы, которые используются в актуальной модификации кроссовера Volkswagen Touareg. Указывается, что в топовом исполнении автомобиль выдаст до 435 л.с. мощности.

Новые кроссоверы получат 8-ступенчатую коробку передач и полный привод. Несмотря на вес и габариты, Audi Q7 и Q8 нового поколения смогут разогнаться до сотни за 4,8 секунд. Пока ценник на новинки для РФ не указан до официального старта продаж.



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Последнее: Немецкий автомобильный бренд Audi в скором времени стартует продажи модернизированных кроссоверов Audi Q7 и Q8. Вместе с тем клиенты смогут выбрать данную модель с 4-литровыми моторами, отличающимися мощностью в различных вариантах комплектаций. Эксперты указали, что новинка получил те же моторы, которые используются в актуальной модификации кроссовера Volkswagen Touareg. Указывается, что в топовом исполнении автомобиль выдаст […]

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