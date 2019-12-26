Changan CS55 прошел сертификацию в России

Обновленный кроссовер Changan CS55 успешно прошел сертификацию в России.

Еще с недавнего времени появились данные, что в продажу до конца года может появиться Changan CS55, однако официальных сведений до сих пор не предоставили. Напомним, новая модель Changan CS55 получила 1,5-литровый бензиновый мотор, мощность которого составляет 143 л.с. Также указывается, что во всех комплектациях паркетник оснащен передним приводом.

Производитель оборудовал автомобиль в базовой комплектации электрическими зеркалами, мультимедийной системой, мульти-рулем, кондиционером и другими опциями. Также новинка Changan CS55 получила стильную головную оптику. Стартовая цена за автомобиль в РФ составит от 1,26 млн рублей в минимальной модификации.

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