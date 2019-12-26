Минпромторг анонсировал поставку «Аэрофлоту» дополнительной партии «Суперджетов»

Поставки «Аэрофлоту» дополнительной партии из 100 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ 100) могут начаться уже в 2019 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мои коллеги – мой заместитель сейчас как раз находится в Комсомольске-на-Амуре, гендиректор ОАК там находится – собственно и по причине авиационного происшествия, и в том числе (планируется обсуждение) вопросов, связанных с передачей (SSJ 100) «Аэрофлоту». Я надеюсь, что какое-то количество самолетов – не буду заранее предвещать – мы постараемся передать именно в этом году», – передает ТАСС слова Мантурова.

Напомним, 28 июня «Аэрофлот» подтвердил планы на покупку 100 новых «Суперджетов».

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