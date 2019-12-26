Мнение: Гиперзвуковое оружие Путина

Вот и Итоговая коллегия Минобороны прошла, с участием Верховного, как положено. В целом все довольно стандартно в основной части, а вот некоторые дополнительные сообщения доставили куда сильнее.

Отметим, что довольно много сказано про проблемы с контролем над вооружениями. Ну и это, к договоренностям новым мы готовы, но пока продолжим развивать ядерные силы. Пока за счет "Ярсов" (три полка в этом году), "Авангарда" (странно, что к Коллегии не успели, но до конца недели первый полк с двумя ракетными комплексами — уж точно) и "Борея-А" — "Владимир" в этом году, "Олег" — в следующем. Да, "Ярсов" и "Авангардов" на 2020-й обещают 22. Магия цифр. Ну и потихоньку старые добрые Ту-95МС модернизируются, пять в этом году (хотя планировали 4), шесть в 2020. И инфраструктура. С переменным успехом. Еще одна новость — 5 (пять) ракетных дивизий, при которых развернуты лазерные "Пересветы".

Ссылки на официоз: Путин (http://kremlin.ru/events/presi…), Шойгу (https://function.mil.ru/news_p…).

А вот самый угар начался, видимо, уже в ходе менее формальных встреч.

Первое. В перечне перспективных систем, над которыми идет работа "по плану", появился "Циркон" сухопутного базирования. Вот и славненько. Правда, хорошо бы на море его уже допилить да и что-то про характеристики сказать. Пока не до конца понятно, он ли является тем самым "наземным ракетным комплексом с гиперзвуковой ракетой большой дальности", или же "гиперзвуковой ракетой наземного базирования средней дальности". Вопрос не праздный, ибо в более-менее общепринятой у нас терминологии "большая дальность" начинается с 400 км, а "средняя" — с 1000 км. Будем посмотреть. Источники "Ведомостей" полагают, что таки да, причем еще и пусковая будет та же, что и для сухопутных "Калибров". Весело живем.

Второе. Продолжим про гиперок — оказывается, есть планы подружить "Кинжал" с Су-57. Правда, после 2030-го. В принципе, логичное решение, осталось сам "пакфаер" довести до серии.

Третье. И это самый огонь. Испытания "Сармата" планируют закончить в 2021-м (привет ДСНВ), но это не самое главное. Веселье в том, что у этой зверюги заявлен суборбитальный полет на дальность в 35 000 км и… пристегните ремни… 20 (двадцать) ракетных полков на боевом дежурстве к 2027-му году. Это штук 120 ракет. Видимо, с самыми разными вариантами боевого оснащения.

Четвертое. В уже упомянутом материале Ведомостей говорится и про новое поколение гиперзвуковых планирующих крылатых блоков — 15Ю74. Видимо, под "Сармат"?..

Ну и продолжим новую традицию вопросов коллегам. Мы никак не можем понять, что имеется в виду под фразой "Готовность самолётов-носителей [агрессивного блока НАТО] к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10-ти суток до 24-х часов." Это про тактическую авиацию? Или про дух Кертиса ЛеМэя? Принимаем варианты ответов.

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Источник: Конт

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Последнее: Вот и Итоговая коллегия Минобороны прошла, с участием Верховного, как положено. В целом все довольно стандартно в основной части, а вот некоторые дополнительные сообщения доставили куда сильнее. Отметим, что довольно много сказано про проблемы с контролем над вооружениями. Ну и это, к договоренностям новым мы готовы, но пока продолжим развивать ядерные силы. Пока за счет […]