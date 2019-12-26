Гаджеты: 32-ядерный процессор AMD превзошел аналогичный процессор Intel в ограниченном режиме (3 фото)

26.12.2019, 13:45, Новости дня


Два ведущих мировых производителя процессоров AMD и Intel непрерывно стремятся создать уникальные высокопроизводительные системы, способные уничтожить конкурента. В настоящее время, похоже, пальма первенства переходит к компании AMD, представившей в ноябре текущего года процессоры Ryzen Threadripper 3000 (третьего поколения).


Проведя первоначальные тестирования, эксперты уже называют топовую модель процессора Threadripper 3970X с 32-я ядрами, самой мощной системой в мире, среди разработанных для персональных компьютеров.


Более детальный эксперимент, проведенный с Threadripper 3970X в режиме сниженного потребления энергии, показал, что процессор уверенно превосходит Core i9-10980XE от Intel.

Эксперимент с Ryzen Threadripper 3970X проводился при различных значениях TDP, настраиваемых при помощи специальных приложений. В базовом режиме TDP в 280 Вт процессор работает на частотах 3,7 ГГц и 4,5 ГГц в одноядерном режиме. При снижении TDP происходит снижение тактовой частоты, которое, однако, обеспечивает при этом повышение энергетической эффективности. Так при снижении TDP Threadripper 3970X на 35% до 180 Вт, снижение производительности составило всего 10%.

При работе с TDP в 140 Вт процессор Ryzen Threadripper 3970X смог показать более высокую производительность, чем 18-ядерный Intel Core i9-10980XE с TDP 165 Вт. Испытания проводились как при многоядерном, так и при одноядерном режиме.



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Последнее: Два ведущих мировых производителя процессоров AMD и Intel непрерывно стремятся создать уникальные высокопроизводительные системы, способные уничтожить конкурента. В настоящее время, похоже, пальма первенства переходит к компании AMD, представившей в ноябре текущего года процессоры Ryzen Threadripper 3000 (третьего поколения). Проведя первоначальные тестирования, эксперты уже называют топовую модель процессора Threadripper 3970X с 32-я ядрами, самой мощной системой […]

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