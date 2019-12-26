Гаджеты: Выявлена уязвимость в драйверах NVIDIA, позволяющая взломать компьютер



Эксперты по кибер безопасности непрерывно исследуют возможные проблемы в безопасности, позволяющие хакерам захватить контроль над компьютерами рядовых пользователей. Одной из таких проблем стана уязвимость в программном обеспечении для видеокарт NVIDIA, которая в настоящее время уже устранена компанией, путем выпуска обновления безопасности.

Данная ошибка присутствовала в приложении для своевременного обновления драйверов видеокарты NVIDIA GeForce Experience и автоматической оптимизации игровых настроек компьютера. Выявленная проблема позволяла захватить хакерам полный контроль над операционной системой компьютера.

Специалисты присвоили уязвимости кодовое имя CVE-2019-5702 и оценили опасность в 8,4 балла по десятибалльной шкале. Примечательно, что проблема присутствовала во всех версиях приложения выходивших в последние годы. Чтобы ликвидировать уязвимость, следует установить GeForce Experience версии 3.20.2 из раздела безопасности с официального сайта NVIDIA.

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