Гаджеты: Выявлена уязвимость в драйверах NVIDIA, позволяющая взломать компьютер

Эксперты по кибер безопасности непрерывно исследуют возможные проблемы в безопасности, позволяющие хакерам захватить контроль над компьютерами рядовых пользователей. Одной из таких проблем стана уязвимость в программном обеспечении для видеокарт NVIDIA, которая в настоящее время уже устранена компанией, путем выпуска обновления безопасности.
Данная ошибка присутствовала в приложении для своевременного обновления драйверов видеокарты NVIDIA GeForce Experience и автоматической оптимизации игровых настроек компьютера. Выявленная проблема позволяла захватить хакерам полный контроль над операционной системой компьютера.
Специалисты присвоили уязвимости кодовое имя CVE-2019-5702 и оценили опасность в 8,4 балла по десятибалльной шкале. Примечательно, что проблема присутствовала во всех версиях приложения выходивших в последние годы. Чтобы ликвидировать уязвимость, следует установить GeForce Experience версии 3.20.2 из раздела безопасности с официального сайта NVIDIA.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Два ведущих мировых производителя процессоров AMD и Intel непрерывно стремятся создать уникальные высокопроизводительные системы, способные уничтожить конкурента. В настоящее время, похоже, пальма первенства переходит к компании AMD, представившей в ноябре текущего года процессоры Ryzen Threadripper 3000 (третьего поколения). Проведя первоначальные тестирования, эксперты уже называют топовую модель процессора Threadripper 3970X с 32-я ядрами, самой мощной системой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Адвокат Уилана заявил, что между американцем и сотрудниками ФСИН есть недопонимание / 10 декабря
- Названы регионы-лидеры по освоению бюджета на нацпроекты / 29 ноября
- Экс-министр обороны Польши — не будь НАТО, советские войска бы сейчас разгуливали в Каталонии и Португалии / 4 декабря
- Авакова взбесили слова Володина о риске развала Украины / 1 декабря
- Экс-лидер Демпартии Молдовы Плахотнюк попросил убежища в Украине – молдавский политик / 11 декабря
- Климпуш-Цинцадзе обвинила Геруса в манипуляциях при подготовке изменений в закон “О рынке электроэнергии” / 30 ноября
- Новый кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу / 20 декабря
- Солдат-срочник погиб в Иркутской области / 12 декабря