Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

Россия по итогам 2019 года выйдет на урожай зерна в 121 млн тонн, сообщил президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

«В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма», – сообщил Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что темпы роста в сельском хозяйстве в последнее время выше, чем в целом по экономике России. «Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс», – сообщил президент, уточнив, что за 11 месяцев нынешнего года производство сельхозпродукции в целом выросло на 4,1%.

По его словам, экспорт аграрной продукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов. Президент напомнил, что к 2024 году этот показатель, по планам, должен достигнуть 45 млрд долларов. «И это вполне реализуемая задача», – выразил уверенность президент, передает ТАСС.

В то же время Путин указал, что вопросы экономики сельского производства, благосостояния людей требуют особого внимания со стороны государства.

«Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания. Здесь, конечно, прежде всего, вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для жизни, условий для повышения благосостояния людей и, разумеется, дальнейшее укрепление позиций российской АПК, как современной, глобальной, конкурентоспособной отрасли», – сказал он.

Президент предложил проанализировать ее состояние на данный момент времени и перспективный вклад в решение общенациональных задач АПК. «Обсудим, что государство может и должно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников и их семей», – сказал Путин.

Отметим, что новый формат и новая роль Госсовета – одно из самых ярких событий 2019 года. Если раньше этот формат общения губернаторов с президентом сводился к чинному заседанию с одним докладом губернатора и одним содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных парой выступлений глав регионов, то теперь все поменялось. Новый формат Госсовета впервые прошел в ноябре 2018 года в Крыму (по теме реализации майского суперуказа) в виде стратегических сессий. В первые два дня происходит полное погружение глав регионов в тему текущего Госсовета и совместная с профильными экспертами выработка решений по ключевым проблемным темам. На третий день эти решения обсуждаются и согласовываются с правительством, а дальше выносятся на суд президента, включая и те решения, по которым у губернаторского корпуса и правительства разная позиция. Президент утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета.

Таким образом, госсовет стал эффективной переговорной площадкой между правительством и губернаторским корпусом. В 2019 году были проведены два заседания расширенного президиума госсовета и одно заседание госсовета в новом формате. Темами стали улучшение жилищных условий и развитие городской среды, дороги и здравоохранение. Были сформированы 16 рабочих групп госсовета, которые в течение 2019 года должны были сформировать перечни вопросов, которые волнуют регионы, наладить взаимодействие с правительством и федеральными органами исполнительной власти.

Также была введена новая оценка эффективности ВДЛ. На крымском госсовете в ноябре 2018 года губернаторы сами определили себе 15 КПЭ. По каждому из КПЭ региону были поставлены целевые показатели, достижение которых является индикатором эффективности работы губернатора и его команды. По результатам выполнения КПЭ за 2019 год впервые распределяются 50 млрд рублей. Это гранты регионам на социально-экономические цели, их получат первые 50 регионов.

Перед каждым госсоветом теперь проходят встречи президента с общественностью, в организации которых помогает обновленный ОНФ. В них принимают участие наиболее авторитетные эксперты и общественники по теме заседания, способные дать свежий взгляд на проблему и рассказать о реальной ситуации «на земле». Такие встречи «приземляют» участников госсовета.

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Последнее: Россия по итогам 2019 года выйдет на урожай зерна в 121 млн тонн, сообщил президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса. «В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто […]