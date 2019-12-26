Журналистку «Новой газеты» увезли в неизвестном направлении после обысков

В московской квартире корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной прошли обыски. После этого журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении.
По данным «Новой газеты», обыски могли быть связаны с материалами Юлии Полухиной о незаконных вооруженных формированиях в Луганске и Донбассе. Кроме того, поводом для проверки могло стать расследование фактов контрабанды.
«Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение», – заявил адвокат журналистки Петр Заикин.
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Последнее: В московской квартире корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной прошли обыски. После этого журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении. По данным «Новой газеты», обыски могли быть связаны с материалами Юлии Полухиной о незаконных вооруженных формированиях в Луганске и Донбассе. Кроме того, поводом для проверки могло стать расследование фактов контрабанды. «Мы требуем немедленно сообщить, где проходят […]
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