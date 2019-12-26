Журналистку «Новой газеты» увезли в неизвестном направлении после обысков

26.12.2019, 13:42, Разное

В московской квартире корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной прошли обыски. После этого журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении.

По данным «Новой газеты», обыски могли быть связаны с материалами Юлии Полухиной о незаконных вооруженных формированиях в Луганске и Донбассе. Кроме того, поводом для проверки могло стать расследование фактов контрабанды.

«Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение», – заявил адвокат журналистки Петр Заикин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В московской квартире корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной прошли обыски. После этого журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении. По данным «Новой газеты», обыски могли быть связаны с материалами Юлии Полухиной о незаконных вооруженных формированиях в Луганске и Донбассе. Кроме того, поводом для проверки могло стать расследование фактов контрабанды. «Мы требуем немедленно сообщить, где проходят […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика