Повторение судьбы Заворотнюк? Дано объяснение странной отметине на шее Долиной

Так считает экстрасенс Дарья Миронова. Ведунья отреагировала
на тревожные слухи, которые муссируются вокруг Ларисы Долиной.
Сплетни о нездоровье знаменитости появились из-за странного
рубца на ее шее. Шрам заметили гости новогоднего праздника, на который исполнительница
приезжала вместе с дочерью и внучкой.
Отметина на коже Ларисы Долиной напомнила след на шее
актрисы Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, у звезды сериала «Моя прекрасная
няня» диагностировали четвертую стадию рака головного мозга. Тогда на груди Анастасии
тоже заметили надрез как после взятия тканей для биопсии с целью определения
онкологии.
«Это может свидетельствовать о том, что у Ларисы Долиной
есть определенные проблемы гормонального характера, возрастные изменения…
Очевидно, что человек проверялся. Она имеет определенные физиологические
нарушения, но это пока не опасно в плане онкологии. Это скорее возрастные изменения»,
– говорит экстрасенс.
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Ведунья похвалила привычку Ларисы Долиной следить
за здоровьем, ведь вероятность возникновения рака очень велика. Миронова
отмечает, что вокалистке судьба Заворотнюк не грозит.
«Пока повторения судьбы Анастасии Заворотнюк я не вижу.
Возможно, Долина проводила омолаживающие процедуры с помощью стволовых клеток и
решила обследоваться», – цитирует ведунью Nation News.
Вести о возможном нездоровье Ларисы Долиной
прокомментировал ее бывший супруг Илья Спицын. «Кто там очень сильно напуган – пусть попьет зеленого чая с крымскими травами и испуг сразу пройдет», —
сказал экс-муж певицы.
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