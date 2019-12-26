Повторение судьбы Заворотнюк? Дано объяснение странной отметине на шее Долиной

Так считает экстрасенс Дарья Миронова. Ведунья отреагировала

на тревожные слухи, которые муссируются вокруг Ларисы Долиной.

Сплетни о нездоровье знаменитости появились из-за странного

рубца на ее шее. Шрам заметили гости новогоднего праздника, на который исполнительница

приезжала вместе с дочерью и внучкой.

Отметина на коже Ларисы Долиной напомнила след на шее

актрисы Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, у звезды сериала «Моя прекрасная

няня» диагностировали четвертую стадию рака головного мозга. Тогда на груди Анастасии

тоже заметили надрез как после взятия тканей для биопсии с целью определения

онкологии.

«Это может свидетельствовать о том, что у Ларисы Долиной

есть определенные проблемы гормонального характера, возрастные изменения…

Очевидно, что человек проверялся. Она имеет определенные физиологические

нарушения, но это пока не опасно в плане онкологии. Это скорее возрастные изменения»,

– говорит экстрасенс.

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Публикация от lina & sasha (@dolinalina) 22 Дек 2019 в 6:28 PST

Ведунья похвалила привычку Ларисы Долиной следить

за здоровьем, ведь вероятность возникновения рака очень велика. Миронова

отмечает, что вокалистке судьба Заворотнюк не грозит.

«Пока повторения судьбы Анастасии Заворотнюк я не вижу.

Возможно, Долина проводила омолаживающие процедуры с помощью стволовых клеток и

решила обследоваться», – цитирует ведунью Nation News.

Вести о возможном нездоровье Ларисы Долиной

прокомментировал ее бывший супруг Илья Спицын. «Кто там очень сильно напуган – пусть попьет зеленого чая с крымскими травами и испуг сразу пройдет», —

сказал экс-муж певицы.

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