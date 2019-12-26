Скандалы: Портрет миллиардера Алексея Ананьева стал предметом года

Найденная следователями на неприметном складе в Домодедово картина попала в рейтинг Forbes

«Хочется верить, что Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) — проект бессрочный», — говорил Forbes владелец музея Алексей Ананьев в ноябре 2018-го, через несколько месяцев после передачи Промсвязьбанка в руки государства. Тридцатого мая 2019 года картины музея в числе других активов Ананьевых были арестованы по иску Промсвязьбанка к бывшим акционерам на 282 млрд рублей.

Найти полотна удалось не сразу.

ИРРИ был открыт в 2011 году, в 2019-м коллекция насчитывала более 5200 картин. Жемчужины коллекции — картины Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Коллекции не были зарегистрированы в музейном фонде, а значит, государство не оказывает влияния на судьбу картин — они могут продаваться, отчуждаться за долги и вывозиться за рубеж.

На следующий день после новости об аресте активов братьев Ананьевых музей закрылся, по словам арт-директора музея Надежды Степановой, «из-за протечки крыши». Но позже она сказала, что музей не будет работать «до разрешения ситуации».

Ситуацию пришлось разрешать уже правоохранительным органам. Приставы вместе с сотрудником банка приехали в музей на четвертый день после ареста активов, не без труда туда попали, но на стенах обнаружили лишь пустые рамы. Спустились в хранилище, но наиболее ценной части коллекции там не было. Сотрудники музея показали договор с офшорной компанией Diolelta, подконтрольной Алексею Ананьеву и его супруге.

Эта компания оказалась собственником исчезнувших картин, вывезенных из хранилища за несколько месяцев до ареста. За два месяца до санации Промсвязьбанка, в декабре 2017-го, Ананьев заключил с женой брачный договор, и ей перешло все его имущество за исключением акций «Техносерва». В том числе были переданы наиболее ценные картины. Полотна супруга внесла в уставный капитал Diolelta, оценив их в $50 млн. Эти картины вместе с частью кредитных досье в коробках нашли правоохранительные органы на складе в Домодедово в начале ноября 2019 года.

Юлия Титова

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Последнее: Найденная следователями на неприметном складе в Домодедово картина попала в рейтинг Forbes «Хочется верить, что Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) — проект бессрочный», — говорил Forbes владелец музея Алексей Ананьев в ноябре 2018-го, через несколько месяцев после передачи Промсвязьбанка в руки государства. Тридцатого мая 2019 года картины музея в числе других активов Ананьевых были арестованы […]