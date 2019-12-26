Названы сроки начала сборки серийных МС-21

26.12.2019, 13:37, Новости дня

Серийных сборка гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 г., сообщили в Ростехе.

«Сборка серийных самолетов начнется в 2020 г. В 2021 г. планируются первые поставки МС-21 заказчикам», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

По данным Ростеха, панели и агрегаты уже производятся и поставляются участниками кооперации на завод в Иркутске.

Напомним, в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новый российский среднемагистральный самолет МС-21имеет около 200 твердых заказов.



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Последнее: Серийных сборка гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 г., сообщили в Ростехе. «Сборка серийных самолетов начнется в 2020 г. В 2021 г. планируются первые поставки МС-21 заказчикам», – передает ТАСС сообщение госкорпорации. По данным Ростеха, панели и агрегаты уже производятся и поставляются участниками кооперации на завод в Иркутске. Напомним, в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров […]

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