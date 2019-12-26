Пожилой российский журналист самостоятельно задержал грабителя в Лондоне

Российский журналист в Лондоне задержал грабителя, который пытался украсть у него сумку с мобильными телефонами; летом журналисту исполнилось 80 лет.

«Я шел, держал в руках барсетку, в которой были телефоны. Сами понимаете, вся жизнь: и почты, и номера, и все остальное. Хожу давно с ней, никаких проблем не было. В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал барсетку. У меня в руках остался только верхний хвостик. Делал профессионально. Вырвал и побежал. Я развернулся и догнал в два прыжка. Так как он был тяжелый и большой, не стоило больших трудов его завалить, прыгнув на шею», – рассказал журналист агентству РИА «Новости» подробности инцидента.

Отмечается, что фамилия журналиста не раскрывается по его личной просьбе.

Из-за разницы в весе грабитель смог вырваться, но журналист смог нагнать его, и вместе с двумя прохожими задержать.

«Это было около кафе, там быстро вызвали полицию. Как мне сказали, он не ожидал, что за ним кто-то погонится. Я не знаю, он мигрант или что, он такого плана ближне- или средневосточного. Они привыкли к тому, что все благоразумно отскакивают и просто звонят в полицию. А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему его поймали», – сказал собеседник агентства.

Происшествие случилось в центре Лондона, журналист получил трещину в лучезапястном суставе и опухший от удара глаз.

Правоохранительные органы решат судьбу нападавшего.

В 2018 году в городе Лесосибирске Красноярского края 10-летняя девочка смогла вырваться из рук 43-летнего мужчины.

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