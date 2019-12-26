Компания Subaru показала тизер универсала Levorg STI Sport

Японский автомобильный гигант Subaru анонсировал выпуск модернизированной спортивной версии универсала Levorg STI Sport.
В свою очередь, автомобиль получит «заряженные» параметры, которые никогда не применялись в отношении данной модели. Новинка станет более агрессивной не только по техническим характеристикам, но и по внешнему виду, о чем свидетельствуют вставки на кузове. Японские разработчики предусмотрели для «заряженного» универсала автоматическую коробку передач.
Официальный дебют новой модели прошел в начале 2019 года. Японский универсал выполнен на архитектуре SGP, а также получил 1,8-литровый мотор. Далее покупателям также будут доступны модификации универсала Levorg STI Sport с вариатором. Цена новинки пока остается неизвестной.
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