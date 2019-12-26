Возбуждено дело о покушении на главу района Воронежской области

26.12.2019, 13:30, Новости дня

По факту покушения на убийство главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова возбуждено уголовное дело, информирует следственное управление СК по региону.

«Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На место преступления отправилось руководство регионального СУ СК, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, СМИ сообщили, что Фролов пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

По одним данным, жизни Фролова ничего не угрожает, по другим – он находится в реанимации, его готовят к операции, поскольку у него якобы пострадали ноги.

Отмечалось, что следователи рассматривают в качестве мотивов для преступления служебную деятельность чиновника.



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