В РФ сертифицировали обновленный кроссовер Mitsubishi ASX

Японский автомобильный гигант Mitsubishi в ближайшее время начнет продажи в РФ нового кроссовера ASX.

Об этом свидетельствуют поступившие записи в базе Росстандарта. Таким образом, производитель успешно прошел сертификацию долгожданной модели. Новый рестайлинговый экземпляр кроссовера ASX может появиться уже в начале 2020 года. Данная модель может похвастаться более продвинутым дизайном, а также продвинутыми техническими параметрами.

Кроме того, распознать новую модель можно по форме капота, стильным бамперам и узкой головной оптике нового вида. Обновленный кроссовер ASX получил 1,6-литровый бензиновый агрегат с мощностью 117 л.с. Также поступит более продвинутый экземпляр с 2-литровым мотором на 150 л.с. мощности.

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