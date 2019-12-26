Эксперт усомнился в возможностях США выдавить Россию с средиземноморского рынка газа

«Сделать для себя ключевым рынок Средиземноморья в качестве сбыта сжиженного природного газа американцам будет сложно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по вопросам энергобезопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщение издания The Hill о предусмотренной США стратегии, направленной на «сдерживание энергетической активности» РФ в Средиземном море.
«Американский СПГ будет приходить в Португалию и Испанию, куда газпромовские трубы не дотягиваются. В остальных странах конкуренция для американского СПГ будет довольно жесткой и со стороны российских трубопроводных поставок, и со стороны других поставщиков сжиженного газа – это Катар и российские поставки с Ямала», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее американское издание The Hill сообщило о том, что принятый на прошлой неделе в США акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года, объем которого исчисляется 1,4 трлн долларов, предусматривает стратегию, направленную на «сдерживание активности» РФ в Средиземном море. Конгрессмены США считают, что достичь этой цели поможет укрепление связей с Израилем, Грецией и Кипром.
По словам Юшкова, таким образом США собираются поставлять в Европу все больше СПГ, произведенного на территории Штатов.
«Но это вряд ли реализуемо, потому что Израиль и Кипр сами хотят быть экспортерами. На рынок Греции сложно зайти. С одной стороны, у них есть СПГ-терминалы и туда можно поставлять газ. С другой стороны, газ в Грецию поставляет Газпром. Трубопроводные поставки там идут, и они могут быть более конкурентоспособными, чем американский СПГ. Плюс, в Грецию сейчас приходит азербайджанский газ. Поэтому там будет довольно сильная конкуренция, которая может привести к снижению цен, а по себестоимости и возможности делать скидку американский СПГ проиграет и Газпрому, и Азербайджану», – отметил эксперт.
Он также отметил, что политические отношения с теми или иными странами не всегда можно экстраполировать на энергетику.
«Здесь экономика играет первую роль. И экономически США не могут сделать рынок Средиземноморья ключевым для сбыта СПГ, поэтому они подключают политические инструменты. Например, мешают достроить «Северный поток – 2», пытались влиять на Украину, чтобы она не подписывала соглашение о дальнейшем транзите газа в Европу. Но даже при санкциях сделать это сложно», – сказал Юшков.
Эксперт также напомнил, что в Европе находится большое количество закаченного газа в подземных хранилищах. Если весь оставшийся период зимы будет такая же погода, как сейчас в декабре, Европа выйдет из отопительного сезона с огромными запасами газа в хранилищах и прекратит закупки в течение всего 2020 года.
«И американцы в этой ситуации будут наиболее пострадавшими. Потому европейский рынок, возможно, будет наименее приоритетным в 2020 году для поставщиков американского СПГ», – заключил Юшков.
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