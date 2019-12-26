Неадекватный посетитель Сбербанка сообщил о минировании головного офиса

26.12.2019, 13:26, Новости дня

Неадекватный посетитель Сбербанка сообщил об угрозе взрыва в головном офисе компании, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Информацию об угрозе взрыва в здании Сбербанка на улице Вавилова, дом 19, сообщил неадекватный посетитель, которого не впустили в помещение. В настоящее время офис обследован, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют в Подмосковье супермаркеты «Лента», станцию МЦД «Лобня» и здания трех районных судов из-за сообщений об угрозе взрыва.

20 декабря телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы.

Ранее сотрудники оперативных служб проверяли анонимные сообщения о «минировании» 26 станций московского метро. Также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех столичных аэропортах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса назвал основными проблемами жителей сел низкие зарплаты, низкий уровень здравоохранения и неблагоустроенность сел. Так, глава государства призвал работодателей в аграрном секторе больше думать о сельских жителях и повышать им зарплаты. «Системная проблема – средняя зарплата в сельском хозяйстве, она составляет примерно только две трети […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика