Неадекватный посетитель Сбербанка сообщил о минировании головного офиса

Неадекватный посетитель Сбербанка сообщил об угрозе взрыва в головном офисе компании, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Информацию об угрозе взрыва в здании Сбербанка на улице Вавилова, дом 19, сообщил неадекватный посетитель, которого не впустили в помещение. В настоящее время офис обследован, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют в Подмосковье супермаркеты «Лента», станцию МЦД «Лобня» и здания трех районных судов из-за сообщений об угрозе взрыва.
20 декабря телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы.
Ранее сотрудники оперативных служб проверяли анонимные сообщения о «минировании» 26 станций московского метро. Также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех столичных аэропортах.
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