В 2019 году в России вдвое снизилась стоимость мобильного интернета

По данным информационно-аналитического агентства Content Review, в 2019 году в РФ почти вдвое снизилась средняя стоимость мобильного интернета. Это произошло благодаря пересмотру операторами архивных тарифов, в которых повысилась сумма платежа, но при этом стал большим трафик.

На текущий момент цена за 1 ГБ мобильного интернета в РФ варьируется в районе 37 рублей, то есть, за прошедший год стала ниже на 48%. Однако в других государствах снижение было ещё быстрее, поэтому Россия, занимавшая ранее четвёртую позицию по стоимости интернета, сместилась на две строки вниз. Говоря о цене данного вида услуг в мире в декабре этого года, эксперты констатируют показатель, зафиксированный на уровне 187 рублей, а в минувшем году эта цифра составляла чуть более 269 рублей.

Кстати, РФ удалось сохранить лидерство по стоимости безлимитного мобильного интернета. Если в мире его средняя цена – 3,18 тыс. руб, то в РФ – всего 602,5 рублей. Операторы сотовой связи говорят, что всё большее количество россиян интересуется безлимитными предложениями. Отметим, что с середины января будущего года некоторые компании, предоставляющие услуги связи, планируют в среднем на 17% повысить абонплату. Это связано с «законом Яровой» и реализацией инновации о «суверенном интернете» в России.

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