Вера Брежнева показала снимок с мужем Константином Меладзе после слухов об измене

Певица Вера Брежнева обрадовала поклонников, так как снова начала публиковать совместные с мужем Константином Меладзе фото. Ранее все подобной снимки звезда удалила из Instagram, и это было воспринято общественностью как доказательство разлада в семье.

Поводом к таким мыслям послужили слухи о любовной связи между музыкальным продюсером Константином Меладзе и одной из новых участниц вокальной группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Поклонники Веры Брежневой переживали за своего кумира, хотя она сведения о неверности мужа отрицала, а злопыхатели уже потирали руки, предвкушая скорый развод супругов и припоминая артистке то, что в своё время она и сама, по их мнению, разбила чужую семью.

Как бы там ни было, с сегодняшнего дня у хейтеров стало на один повод меньше злорадствовать. На опубликованном в Instagram романтическом кадре супруги крепко обнимают друг друга. Константин Меладзе смотрит в сторону, а Вера Брежнева – в объектив фотокамеры.

В посте к снимку артистка написала, что любит радовать своих почитателей, особенно перед каждым Новым годом, но самым сложным для неё является угадать – что же именно окажется по душе её поклонникам. «Исходя из последних опросов, я поняла, что ваши главные пожелания таковы: совместное фото с супругом, личная встреча, билеты на выступление», – отметила звезда, добавив, что первое она уже исполнила, встреча за праздничным столом досталась её семье, а два билета на концерт она обязательно кому-то подарит.

Новым совместным с супругом фото Вера Брежнева поставила точку в истории с семейными неурядицами и доказала то, что утверждала ранее – её браку ничего не угрожает.

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