Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки

26.12.2019, 13:19, Разное

Объединение России и Белоруссии может сыграть злую шутку с
Кремлем, считает скандально известный украинский журналист Матвей Ганапольский.
По его мнению, россияне не против, чтобы Александра Лукашенко стал их новым
президентом.

В будущем Союзном государстве он вряд ли удовлетворится
ролью политика второго плана. «Он хочет быть пусть не первой, но равной —
чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот», —
сказал Ганапольский в эфире «Эха Москвы».

По его мнению, Лукашенко будет конкурировать с Путиным за
кресло главы государства. И может переиграть российского лидера, полагает
Ганапольский. «Россияне давно хотят, чтобы на начальников орали в прямом
эфире из колхоза», – считает он.

Объединение двух стран зависит от Лукашенко, уверен
журналист. Ранее СМИ сообщали, что в объединенном государства белорусский лидер
может стать премьер-министром. Но Батька – птица высокого полета, поэтому на
должность главы правительства не согласится, уверен Ганапольский. «Он
будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым», —
сказал он.

Развязки интриги ждать не долго, полагает Ганапольский.
«Лукашенко для девушки-России – завидный жених», – считает журналист.

В начале декабря президенты России и Белоруссии пытались
согласовать новый план по интеграции. Речь идет об объединении рынков,
сближении законодательств двух стран. Достичь компромисса не удалось. Еще одна
встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется до конца года.



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