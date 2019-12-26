Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки

Объединение России и Белоруссии может сыграть злую шутку с

Кремлем, считает скандально известный украинский журналист Матвей Ганапольский.

По его мнению, россияне не против, чтобы Александра Лукашенко стал их новым

президентом.

В будущем Союзном государстве он вряд ли удовлетворится

ролью политика второго плана. «Он хочет быть пусть не первой, но равной —

чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот», —

сказал Ганапольский в эфире «Эха Москвы».

По его мнению, Лукашенко будет конкурировать с Путиным за

кресло главы государства. И может переиграть российского лидера, полагает

Ганапольский. «Россияне давно хотят, чтобы на начальников орали в прямом

эфире из колхоза», – считает он.

Объединение двух стран зависит от Лукашенко, уверен

журналист. Ранее СМИ сообщали, что в объединенном государства белорусский лидер

может стать премьер-министром. Но Батька – птица высокого полета, поэтому на

должность главы правительства не согласится, уверен Ганапольский. «Он

будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым», —

сказал он.

Развязки интриги ждать не долго, полагает Ганапольский.

«Лукашенко для девушки-России – завидный жених», – считает журналист.

В начале декабря президенты России и Белоруссии пытались

согласовать новый план по интеграции. Речь идет об объединении рынков,

сближении законодательств двух стран. Достичь компромисса не удалось. Еще одна

встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется до конца года.

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