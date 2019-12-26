Гражданам РФ и Украины грозит в Грузии пожизненное заключение за наркотики

26.12.2019, 13:19, Новости дня

Международная организованная преступная группа из шести человек, включая 31-летнего гражданина России, задержана МВД Грузии за изготовление и реализацию наркотиков, виновным грозит длительное заключение вплоть до пожизненного, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Директор департамента кримпола МВД Грузии Мамука Челидзе сообщил на брифинге, что по этому делу задержаны граждане России, Грузии, Украины и трое граждан Киргизии, в розыске объявлен житель Казахстана.

Операция по раскрытию группы и задержанию ее членов проводилась в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Изъяты наркотические препараты, стоимость которых на черном рынке оценивается в 6 млн лари (более 2 млн долларов). Также изъят инвентарь для изготовления наркотических средств.

Наркотики через группу, созданную в мессенджере Telegram, продавались в Грузии, Киргизии, Армении, Узбекистане и Таджикистане.

Менеджером группы выступал житель Украины, который подбирал кадры и координировал работу на месте в Грузии, сказал Мамука Челидзе. Из-за рубежа на фиктивную фирму гражданина РФ поставлялись химические вещества, необходимые для изготовления наркотиков.

В мае сообщалось, что МВД Грузии задержало гражданина РФ за ввоз в страну и реализацию наркотических веществ в крупных объемах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Певица Пелагея объявила о расставании с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Певица сообщила о разводе на странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 26 Дек 2019 в 2:31 PST «О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика