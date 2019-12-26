Стали известны подробности избиения девушки-инвалида в Карелии

В общежитии Сегежа знакомые избили 24-летнюю девушку-инвалида, уполномоченный по правам человека в Карелии и бабушка потерпевшей рассказали подробности инцидента.

Внучка несколько дней после инцидента скрывала от бабушки произошедшее, и говорила, что той «не надо знать», передает 360.

Пенсионерка узнала о произошедшем, когда ей прислали видеозапись избиения. Сейчас потерпевшая находится в больнице.

«У нее руки были порезаны. На глазах синяки, то есть кровоподтеки, переходившие в синяк», – отметила она изданию.

В общежитие девушку пригласили подруги, у одной из девушек, по словам бабушки потерпевшей, психологические проблемы. После того, как бабушка узнала о случившемся, она обратилась в Следственный комитет, где показала видео.

«Следствие проверяет все обстоятельства. Все лица установлены», – сказали в региональном СУ СК.

Карельский омбудсмен Лариса Бойченко сообщила, что ситуация находится под контролем.

«Единственная сложность, что там не только девушка, к которой применили насильственные действия, является инвалидом и недееспособна, но и те, кто участвовали в этом процессе. Они тоже недееспособны. Одна из участвовавших в этом несовершеннолетняя. Сегодня она помещена на лечение в «Матросы», – отметила омбудсмен.

Пострадавшая и те, кто участвовал в избиении, имеют «ментальные проблемы», добавила уполномоченная. Точные диагнозы она называть не стала. По мнению Бойченко, инцидент мог произойти из-за осеннего осложнения.

Карельский депутат Андрей Рогалевич сообщил, что во время избиения в комнате был маленький ребенок.

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