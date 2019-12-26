Стали известны подробности избиения девушки-инвалида в Карелии

В общежитии Сегежа знакомые избили 24-летнюю девушку-инвалида, уполномоченный по правам человека в Карелии и бабушка потерпевшей рассказали подробности инцидента.
Внучка несколько дней после инцидента скрывала от бабушки произошедшее, и говорила, что той «не надо знать», передает 360.
Пенсионерка узнала о произошедшем, когда ей прислали видеозапись избиения. Сейчас потерпевшая находится в больнице.
«У нее руки были порезаны. На глазах синяки, то есть кровоподтеки, переходившие в синяк», – отметила она изданию.
В общежитие девушку пригласили подруги, у одной из девушек, по словам бабушки потерпевшей, психологические проблемы. После того, как бабушка узнала о случившемся, она обратилась в Следственный комитет, где показала видео.
«Следствие проверяет все обстоятельства. Все лица установлены», – сказали в региональном СУ СК.
Карельский омбудсмен Лариса Бойченко сообщила, что ситуация находится под контролем.
«Единственная сложность, что там не только девушка, к которой применили насильственные действия, является инвалидом и недееспособна, но и те, кто участвовали в этом процессе. Они тоже недееспособны. Одна из участвовавших в этом несовершеннолетняя. Сегодня она помещена на лечение в «Матросы», – отметила омбудсмен.
Пострадавшая и те, кто участвовал в избиении, имеют «ментальные проблемы», добавила уполномоченная. Точные диагнозы она называть не стала. По мнению Бойченко, инцидент мог произойти из-за осеннего осложнения.
Карельский депутат Андрей Рогалевич сообщил, что во время избиения в комнате был маленький ребенок.
Осенью в ЯНАО подростки избили инвалида, Следственный комитет провел проверку по этому поводу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Певица Пелагея объявила о расставании с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Певица сообщила о разводе на странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 26 Дек 2019 в 2:31 PST «О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин заявил, что РФ примет меры по защите от запрещенных РСМД ракет / 5 декабря
- Россияне высказались о страхе быть уволенными / 12 декабря
- Епифаний: За спиной почетного патриарха Филарета играют некоторые пророссийские силы / 11 декабря
- Недорогой лифтбек Lada Granta получил версию Standart / 23 декабря
- Министру экологии России подарили елочный шар с черным снегом из Челябинска / 17 декабря
- В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки» / 6 декабря
- Ульяновский губернатор отдает управление регионом трем корпорациям / 12 декабря
- 75% украинцев поддерживают переговоры Зеленского и Путина – опрос / 25 ноября