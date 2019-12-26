Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением

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Последнее: Певица Пелагея объявила о расставании с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Певица сообщила о разводе на странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 26 Дек 2019 в 2:31 PST «О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить […]
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