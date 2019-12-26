Суд арестовал имущество главы правления «Райффайзен Банка Аваль» Писарука – СМИ

26.12.2019, 13:18, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество председателя правления «Райффайзен банка Аваль»,  бывшего замглавы Национального банка Александра Писарука, сообщил 26 декабря источник «Українських новин».

«Имущество арестовали», – сказал собеседник агентства.

По его словам, суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество Писурука, но источник не уточнил, какое именно. 

Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро Украины о растрате рефинансирования НБУ, выданного «VAB Банку» в 2014 году. 15 ноября 2019 года антикоррупционный суд обязал Писарука в течение пяти дней внести залог в 5 млн грн в качестве меры пресечения. «Райффайзен Банка Аваль» внес залог. Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюлль подчеркнул, что Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления банка.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела «VAB Банка». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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