Суд арестовал имущество главы правления «Райффайзен Банка Аваль» Писарука – СМИ

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество председателя правления «Райффайзен банка Аваль», бывшего замглавы Национального банка Александра Писарука, сообщил 26 декабря источник «Українських новин».

«Имущество арестовали», – сказал собеседник агентства.

По его словам, суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество Писурука, но источник не уточнил, какое именно.

Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро Украины о растрате рефинансирования НБУ, выданного «VAB Банку» в 2014 году. 15 ноября 2019 года антикоррупционный суд обязал Писарука в течение пяти дней внести залог в 5 млн грн в качестве меры пресечения. «Райффайзен Банка Аваль» внес залог. Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюлль подчеркнул, что Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления банка.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела «VAB Банка».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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