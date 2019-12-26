В Фонде борьбы с коррупцией новый обыск из-за фильма про Медведева

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил в соцсетях, что в фонд снова пришли с обыском сотрудники спецназа:

Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщила, что Навального задержали, и в помещениях фонда в настоящее время проходит обыск:

Но позже сам Навальный сообщил, что его просто «вывели из офиса», не задержали.

По его словам, обыск связан с фильмом ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон», который вышел весной 2017 года.

В фильме, который стал источником популярного в рунете мема «домик для уточки», приводились данные о нескольких благотворительных организациях. Они получают деньги от богатейших бизнесменов России и тратят их на недвижимость, используемую в интересах Медведева. Пресс-служба премьера отрицала, что политик имеет какое-либо отношение к недвижимости из фильма и подчеркивала, что Медведева туда приглашают друзья, которым принадлежит особняк. Но по следам фильма весной 2017 года в России прошла серия антикоррупционных митингов «Он нам не Димон».

После выхода фильма миллиардер Алишер Усманов подал иск к Навальному и ФБК о защите чести и достоинства. Судья Марина Васина встала на сторону миллиардера и постановила, что ФБК должен в течение 10 дней удалить из Сети «Он вам не Димон» и опровергнуть, что Усманов дал взятку Медведеву в виде участка и дома в Знаменском на Рублевском шоссе. ФБК и Навальный до сих пор фильм не удалили и опровержения не выпустили.

По словам еще одного сотрудника, Николая Ляскина, спецназ во время нового обыска вскрыл «болгаркой» дверь в фонд:

Леонид Волков сообщил, что у всех присутствовавших в офисе изъяли компьютеры и другую технику. Причем, по его словам, «ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18 годах»:

Также обыск проходит в студии канала Навальный-Live, там тоже изымают технику:

Осенью 2019 года Следственный комитет завел на ФБК еще одно дело — уже об отмывании незаконно полученных средств. В его рамках были проведены обыски у сторонников Навального в 30 регионах России и заблокированы десятки личных счетов людей, которые работали или сотрудничали с фондом. Во время обысков у нескольких сотрудников ФБК были изъяты их личные сбережения, которые спустя несколько месяцев все еще не возвращены их владельцам. В самом фонде считают, что дело было заведено для того, чтобы помешать фонду выпускать расследования о коррупции среди российских чиновников и силовиков.

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