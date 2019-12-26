Футбольным фанатам разрешили приезжать в Петербург на матчи Евро-2020 без виз, по карте болельщика

Правительство России приняло постановление, которое разрешает

болельщикам-иностранцам приезжать на матчи чемпионата Европы по

футболу 2020 года в Санкт-Петербурге по тем же правилам, что и на матчи Чемпионата мира: без виз, по картам болельщика. Постановление размещено на сайте российского кабинета министров.

Согласно ему, у болельщика должны быть с собой:

действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ в этом качестве,

персонифицированная карта зрителя, выданная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Въехать без визы по карте болельщика в Россию можно будет с 30 мая по 13 июля 2020 года. Сам чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург, согласно регламенту, примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

В 2018 году, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу, по данным Пограничной службы, в Россию на по Fan ID приехали 633 тысячи иностранных болельщиков. Больше всего их въехало в Россию из Китая – более 53 тыс. человек. На втором месте были болельщики из США – более 46 тыс., Мексики (41 тыс.), Аргентины (31 тыс.), Бразилии (27 тыс.), Великобритании и Германии (по 25 тыс.), Франции (около 20 тыс.) и Хорватии (18 тыс).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские учёные, представляющие Национальный институт онкологии, рассказали о пользе для человеческого организма фасоли. Учёные приравняли данное бобовое растение к эффективным лекарственным средствам для укрепления здоровья, продающимся в аптеках. Специалисты назвали фасоль главным продуктом для долголетия, а потому порекомендовали включить ее в ежедневное меню. Особенную пользу это принесёт людям, которые подвержены ревматизму, дерматитам, заболеваниям бронхов, кишечным […]