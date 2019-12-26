Aurus выпустит недорогой лимузин на базе Senat

26.12.2019, 13:14, Новости дня

Отечественная компания Aurus готовит более недорогое исполнение лимузина.

Напомним, в данный момент производителем предложены две версии S600 и L700, обладающие разным набором опций, также отличающиеся мощностью и размерами кузова. В дальнейшем разработчики намерены порадовать клиентов бюджетным вариантом лимузина, который станет значительно дешевле нынешних моделей.

Вместе с тем пользователям уже доступны фотографии прототипа новинки, которую обнаружили на столичных дорогах. Новая модель обзаведется шасси от старших версий, однако линейка моторов значительно упростится. Актуальное исполнение лимузина располагает также гибридной модификацией, которая выдает до 600 л.с. мощности.



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