Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию

Посол Казахстана в Минске Аскар Бейсенбаев сообщил о существовании устной договоренности с «Транснефтью» о транзите казахстанской нефти в Белоруссию через территорию России.

«Есть договоренности о том, что, когда все внутригосударственные процедуры (по соглашению о поставках нефти в Белоруссию) будут завершены, все вопросы будут отработаны, будут заключены договора (о поставках и транзите нефти) с нефтедобывающими компаниями. Пока есть общеполитические договоренности (о транзите через Россию)», – сообщил Бейсенбаев, передает РИА «Новости».

При этом дипломат уточнил, что речь идет об устной договоренности.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ищет способы замещения российской нефти, рассматривая варианты поставок сырья из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии. Кроме того, Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.

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