После вести о разводе Пелагею сняли в онкоцентре

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Последнее: Американские учёные, представляющие Национальный институт онкологии, рассказали о пользе для человеческого организма фасоли. Учёные приравняли данное бобовое растение к эффективным лекарственным средствам для укрепления здоровья, продающимся в аптеках. Специалисты назвали фасоль главным продуктом для долголетия, а потому порекомендовали включить ее в ежедневное меню. Особенную пользу это принесёт людям, которые подвержены ревматизму, дерматитам, заболеваниям бронхов, кишечным […]
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