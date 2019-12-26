После вести о разводе Пелагею сняли в онкоцентре

26.12.2019, 13:06, Разное

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Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 25 Дек 2019 в 2:52 PST

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Последнее: Американские учёные, представляющие Национальный институт онкологии, рассказали о пользе для человеческого организма фасоли. Учёные приравняли данное бобовое растение к эффективным лекарственным средствам для укрепления здоровья, продающимся в аптеках. Специалисты назвали фасоль главным продуктом для долголетия, а потому порекомендовали включить ее в ежедневное меню. Особенную пользу это принесёт людям, которые подвержены ревматизму, дерматитам, заболеваниям бронхов, кишечным […]

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