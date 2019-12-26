У Волчек разрушаются ткани легких – Telegram-канал Mash

26.12.2019, 13:06, Новости дня

Российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек в тяжелом состоянии находится в реанимации в больнице имени Боткина в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Состояние Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука «Современника» прогрессирует пневмония. К этому диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости. Знаменитая актриса и режиссер до сих пор подключена к искусственной вентиляции легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое, сейчас оно нестабильно», – говорится в посте.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляет театр «Современник» с 1972 года. Она играла в фильмах «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка», «Про Красную Шапочку».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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