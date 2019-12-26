Гол игрока сборной Украины попал в список лучших в декабре в чемпионате Италии

26.12.2019, 13:06, Новости дня

Гол украинского футболиста «Аталанты» Руслана Малиновского попал в список лучших в чемпионате Италии за декабрь, об этом свидетельствует видео, опубликованное 25 декабря на официальном YouTube-канале Серии А.

В подборку из 11-ти голов попало дебютное результативное действие Малиновского в чемпионате Италии. В 15-м туре Серии А украинец дальним ударом забил гол в ворота Вероны.

Кроме гола Малиновского в подборку попали результативные удары нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, защитника «Ромы» Александра Коларова и других.

ВИДЕОВидео: Serie A / YouTube

После 17 туров чемпионата Италии «Аталанта» Малиновского идет на пятой позиции в турнирной таблице и имеет в активе 31 очко.

Украинец в этом сезоне провел за итальянскую команду 20 поединков во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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