Показавший фото с детьми в форме свастики вожатый уволился

Вожатый лагеря «Чайка» на Алтае, опубликовавший фотографию с детьми, улегшимися на пол в форме свастики, сообщил о своем увольнении.

«Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо», – сообщил вожатый в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что является патриотом России, платит налоги и служил в армии. Молодой человек отметил, что считает свой поступок недопустимым, и пояснил, что пост не был направлен на разжигание ненависти и нетерпимости.

В минздраве Алтайского края уточнили, что фотография сделана во время подготовки к Новому году, и дети на ней изначально изображали «звездочку».

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