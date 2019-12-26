Показавший фото с детьми в форме свастики вожатый уволился

Вожатый лагеря «Чайка» на Алтае, опубликовавший фотографию с детьми, улегшимися на пол в форме свастики, сообщил о своем увольнении.
«Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо», – сообщил вожатый в соцсетях, передает РИА «Новости».
Он добавил, что является патриотом России, платит налоги и служил в армии. Молодой человек отметил, что считает свой поступок недопустимым, и пояснил, что пост не был направлен на разжигание ненависти и нетерпимости.
В минздраве Алтайского края уточнили, что фотография сделана во время подготовки к Новому году, и дети на ней изначально изображали «звездочку».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Во «Внуково» вернулся самолет рейса «Москва-Ташкент» из-за случившегося на его борту чрезвычайного происшествия. Как сообщают СМИ, причиной этому стала смерть пассажира. Судно пришлось развернуть прямо во время полета из российской столицы в Ташкент. У одного из пассажиров, уроженца Узбекистана, резко ухудшилось состояние здоровья. Увы, несмотря на все попытки медиков помочь мужчине, он скончался. Инцидент произошел, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В США положительно оценили реактивную артиллерию России / 13 декабря
- Браслет Pavlok бьет током владельца при мысли о еде или других вредных привычках / 23 декабря
- Стало известно, как живут родные Иосифа Кобзона после его смерти / 13 декабря
- Анна Семенович благодарит участниц группы «Блестящие» за 5 лет работы с ними / 19 декабря
- Мнение: Тест №14 Психоалхимия. Разморозка. Второй поток / 29 ноября
- В скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской поставлена точка / 28 ноября
- Забайкальцы записали обращение к Путину, в котором обещали приехать в Москву на танке / 15 декабря
- В Раде свободовцы подрались со «слугой народа». Видео / 11 декабря