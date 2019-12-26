Российские врачи диагностировали беременность у мужчины

В Новгородской области врачи «диагностировали беременность» у мужчины, который обратился в медучреждение с переломом руки.

Пациент обратился в Боровичскую больницу с переломом руки, ему провели операцию, наложили гипс и выписали, передает РЕН-ТВ.

Через год мужчине нужно было удалить металлический каркас, вживленный во время операции. В выписке с предыдущей операции он нашел указание, что удалять металл можно только «после родоразрешения». Также в документах значился диагноз «беременность на 27-й неделе».

В сентябре 2018 года у 35-летнего мужчины в Казани диагностировали беременность.

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