Мнение: Преимущества Северной Кореи

26.12.2019, 13:04, Разное

Идеологически правильная презентация с опорой на принципы чучхэ-сонгун.
К сожалению не указан пункт про расстрелы предателей из зениток. Скрывают правду от населения!

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Представители РФ и Украины начали в Вене очередные переговорам по газу в рамках уже достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщил представитель Газпрома. «В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря», – сказал он, передает ТАСС. Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Ожидается, что до конца года стороны […]

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