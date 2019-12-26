Мнение: Преимущества Северной Кореи

Идеологически правильная презентация с опорой на принципы чучхэ-сонгун.

К сожалению не указан пункт про расстрелы предателей из зениток. Скрывают правду от населения!

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Представители РФ и Украины начали в Вене очередные переговорам по газу в рамках уже достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщил представитель Газпрома. «В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря», – сказал он, передает ТАСС. Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Ожидается, что до конца года стороны […]