Автогонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился рецептом победы над сильным похмельем.Совет российского пилота Формулы-1 был опубликован в твиттере команды.

Автогонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился рецептом победы над сильным похмельем.Совет российского пилота Формулы-1 был опубликован в твиттере команды. Спортсмен уверен, что лучшим средством избежать последствий алкогольного опьянения является трезвость. В том случае, когда человеку не удалось избежать неприятных последствий, он рекомендует выпить чаю с лимоном и медом, а также принять аспирин. Эксперты утверждают, что абсолютной уверенности в том, что средство поможет, нет, так как реакция на отравление этанолом у каждого человека индивидуальная. Но и вреда это не принесет.

Мочегонный эффект горячительных напитков известен: они выводят жидкость из организма. Тем самым замедляется процесс избавления от продуктов распада алкоголя. Выводить же их необходимо всеми доступными способами. Если рецепт Квята применить нельзя из-за аллергии на мед, существуют разнообразные домашние средства от сильного похмельного синдрома. Пить можно минеральную воду без газа, любой традиционный рассол, например, огуречный или капустный, овощные соки. Однако от апельсинового следует все-таки воздержаться, чтобы не вызвать раздражение слизистой желудка. От тошноты хорошим средством является мятный чай. Заваренный с вечера в термосе, он поможет избавиться от неприятных ощущений.

Пить жидкости необходимо маленькими глотками. Аспирин снимает отёчность и головную боль, а это одни из самых мучительных похмельных симптомов. Но принимать ацетилсалициловую кислоту можно только через 6 часов после застолья, так как с алкоголем лекарство несовместимо. Полезными будут и любые сорбенты, не обязательно останавливаться на известном активированном угле. Список современных средств достаточно большой.

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