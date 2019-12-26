Сексолог Еникеева об интимной жизни Петросяна: «Вряд ли Брухунова родит от него»

Сексолог Диля Еникеева не верит в то, что 30-летняя Татьяна Брухунова родит от 74-летнего Евгения Петросяна. По последней информации, юморист и его помощница узаконили свои отношения, в то время как сами они официально не подтверждают даже и наличие у них романа – как, впрочем, и не отрицают этого.

В беседе с журналистами сетевого издания «СтарХит» Диля Еникеева прозрачно намекнула, что Евгению Петросяну уже пора думать о подходе к завершению его жизни, а потому следует привести в порядок духовную составляющую своего бытия. По мнению сексолога, настоящих чувств между юмористом и его молодой ассистенткой нет: артист «пустился во все тяжкие» и не хочет учиться на горьком опыте Армена Джигарханяна, а Татьяна Брухунова «преследует корыстные цели». Специалист заявила: в Евгении Петросяне не чувствуется «сексапил», и его предполагаемая супруга вряд ли захочет рожать от столь пожилого мужчины.



Побеседовали журналисты и с эзотериками, которые, в отличие от представителя науки, в своих прогнозах оказались не столь пессимистичными. По версии Виктории Райдос, позиционирующей себя как ясновидящую, «неравный» в плане возраста брак артистов имеет шансы продлиться долго и оказаться счастливым, но для этого супругам следует трепетно относиться друг к другу, оберегая от негатива. Экстрасенс видит гармонию в отношениях Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, но предупредила о возможной ревности, причём с обеих сторон.

Не верит в расчётливость молодой пассии юмориста и нумеролог Клара Кузденбаева. Татьяну Брухунову она назвала скорее доверчивой и легко попадающей под чужое влияние, а Евгения Петросяна – человеком с частыми перепадами настроения и нуждающимся в «подпитке» энергией от других людей, так как сам он является очень энергичным. В этом плане Татьяна Брухунова как нельзя лучше ему подходит, считает нумеролог.

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