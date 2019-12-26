Вынесен приговор экс-полицейским за изнасилование дознавательницы в Уфе

Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет заключения (прокуратура настаивала на девяти для каждого), передает РИА «Новости».

Процесс проходил за закрытыми дверями, детали случившегося из-за пикантности ситуации сочли уместным обсуждать без прессы и посторонних.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.

Обвиняемые были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Отметим, что в октябре 2019 года отец дознавательницы стал вице-премьером Башкирии. Глава республики Радий Хабиров объяснял это назначение.

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