Олимпийский чемпион оценил хоккейный матч с Путиным

Играть в хоккейной команде вместе с президентом Владимиром Путиным всегда почетно и интересно, сообщил олимпийский чемпион Виталий Прохоров.
«Играть в команде президента – это всегда почетно и интересно. На льду он целеустремленный, всегда на острие атаки, не обращает на внешние факторы никакого внимания, весь в игре, отдается ей полностью. Как он говорит, главным в первые годы [занятий хоккеем] было уверенно держаться на льду, а не забрасывать [шайбы]. Потом с каждым годом он прибавлял, у него это получается, учитывая, сколько он тренируется, кроме того, он командный игрок, но и видны его лидерские качества», – передает ТАСС слова олимпийского чемпиона.
В перерыве игры Путин и другие участники матча поздравили Прохорова с днем рождения.
«Не ожидал, что меня так поздравят, это инициатива Алексея Геннадьевича Дюмина, ему была высказана особая благодарность. Было очень приятно, это нестандартное событие», – вспомнил Прохоров.
В среду команда Ночной хоккейной лиги, в составе которой выступали Путин, Прохоров, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский и Сергей Федоров, на катке на Красной площади обыграла команду, за которую играли, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман. Встреча завершилась со счетом 8:5.
Напомним, ранее Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время выделял на сон всего по четыре-пять часов.
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