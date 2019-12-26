Силовики пришли с обыском в офис ФБК

26.12.2019, 12:57, Новости дня

Силовики пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

В фбк обыск pic.twitter.com/wK2kIboDVO

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 26, 2019

«В дверь ломятся, камеры заклеены», — написал Алексей Навальный.

 

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В ФБК снова пришёл спецназ. Видимо снова обыск

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 26 Дек 2019 в 1:25 PST



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