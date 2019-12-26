Силовики пришли с обыском в офис ФБК

Силовики пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
В фбк обыск pic.twitter.com/wK2kIboDVO
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 26, 2019
«В дверь ломятся, камеры заклеены», — написал Алексей Навальный.
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В ФБК снова пришёл спецназ. Видимо снова обыск
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